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Предприниматель Петрозаводска: зарплату платить раньше мы бы и рады, но государство нам запретило

Новости. Общество
14:07, 15 Декабря 2020
фото: © страница вконтакте Роман Гольцев/vk.com/rgoltsev
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Бизнесмен Роман Гольцев объяснил, почему работодатели не могут по просьбе главы Карелии Артура Парфенчикова выплатить сотрудникам зарплату до 25 декабря.

"Простите, но никак. Если в этом месяце выплатить раньше, то в следующем выплатить вовремя будет означать с опозданием, а за это у нас сильно накарячат", - написал Роман Гольцев на своей странице в соцсети.

По словам предпринимателя, кажущаяся формальностью и ерундой просьба Парфенчикова работодателю может дорого обойтись.

"Наше государство засунуло свой нос во все, что его не касается, а те, кто сегодня выносят распоряжения, продолжают это делать, естественно, по просьбам и во благо трудящихся. Теперь, загнав себя в угол своими же идиотскими и бесконечными правилами, чиновники сами же постоянно нарушают законы или призывают к нарушению, - сказал Гольцев. - А зарплату платить раньше мы бы и рады, но государство нам запретило".

Что еще думает Роман Гольцев о просьбе властей Карелии к работодателям выплатить зарплату до 25 декабря, читайте здесь.

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Комментарии

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Бритва
2020-12-15 15:00:59
какой "умный".
Может не государство "НЕ ТАКОЕ", а ты ......?
Торгаш шмотками
Саныч
2020-12-15 14:58:48
Да, так и есть. Зарплата раз в 15 дней, не реже.
Вася
2020-12-15 14:36:35
Знаете, сколько составляет минимальная зарплата в ЮАР? 3600 рандов в месяц, это 205 долларов США. В Марокко 206 долларов, в Экваториальной Гвинее тоже 206 долларов США. Габон - 150000 франков или 251 доллар США.
А что в России? С 1 января 2020 года МРОТ в РФ - 12130 руб. (статья 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ), это 166 долларов США.
Вася
2020-12-15 14:35:41
Экономику после войны не восстановили
zanoza
2020-12-15 14:21:43
Намудрили, однако ,в правительстве и чем только думали :)
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