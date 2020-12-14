Предприниматель Петрозаводска: зарплату платить раньше мы бы и рады, но государство нам запретило

Бизнесмен Роман Гольцев объяснил, почему работодатели не могут по просьбе главы Карелии Артура Парфенчикова выплатить сотрудникам зарплату до 25 декабря.

"Простите, но никак. Если в этом месяце выплатить раньше, то в следующем выплатить вовремя будет означать с опозданием, а за это у нас сильно накарячат", - написал Роман Гольцев на своей странице в соцсети.

По словам предпринимателя, кажущаяся формальностью и ерундой просьба Парфенчикова работодателю может дорого обойтись.

"Наше государство засунуло свой нос во все, что его не касается, а те, кто сегодня выносят распоряжения, продолжают это делать, естественно, по просьбам и во благо трудящихся. Теперь, загнав себя в угол своими же идиотскими и бесконечными правилами, чиновники сами же постоянно нарушают законы или призывают к нарушению, - сказал Гольцев. - А зарплату платить раньше мы бы и рады, но государство нам запретило".

Что еще думает Роман Гольцев о просьбе властей Карелии к работодателям выплатить зарплату до 25 декабря, читайте здесь.