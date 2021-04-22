Реклама на сайте
Прислать новость
Бассейн H2O в Петрозаводске закрылся на неопределенный срок 6
Сегодня 08:05
Театр кукол Карелии получил «Золотую маску» за спектакль «О рыбаке и рыбке» 15
Сегодня 07:50
Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна 3
Сегодня 15:43
Мужчина попытался восстановить паспорт и узнал о своей смерти 4
22.04.2021 19:10
Карельскому Поморью вернут статус вотчины Соловецкого монастыря 1
Сегодня 12:15
Россияне назвали самую переоцененную книгу 1
22.04.2021 19:40
В Кремле не видят трагедии в отъезде ученых из России 12
22.04.2021 22:00

Предприниматель установил контейнеры для раздельного сбора мусора в райцентре Карелии

Новости. Общество
14:40, 23 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

В Беломорске контейнеры для раздельного сбора мусора появились практически в каждом дворе.

Пока Минприроды Карелии планирует с 2023 года перевести республику только на двухкомпонентный сбор мусора (пищевые и непищевые отходы), в Беломорске уже практически в каждом дворе стоят контейнеры для пластика и начали появляться контейнеры для стекла. Местный предприниматель решил, что земляки готовы учиться раздельному сбору мусора, и задумал провести свою мусорную реформу на северной территории.

«Хочется, чтобы в городе было чисто. Кто-то же должен этим начать заниматься. Главное — убедить людей, что это важно. Будешь сам разделять мусор, и другие к этому делу подтянутся», — уверен беломорчанин Александр Ковалев.

Подробнее о мусорной реформе в Беломорске читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-04-23 15:34:42
Ну так и правильно! В нашей стране сам не сделаешь, никто не сделает. Политики способны только реформы объявлять, а претворять их в жизнь некому. Ни одна объявленная реформа так и не заработала!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.04.2021, 15:58
На главной площади Петрозаводска хотят построить гостиницу
17.04.2021, 15:25
Электрическую котельную для поселка в Карелии собираются построить за 1 млрд рублей
22.04.2021, 13:28
На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)
16.04.2021, 12:41
РПЦ построит храм на набережной Петрозаводска, несмотря на несогласие горожан
16.04.2021, 16:30
В Карелии трагически погиб ветеран службы УФСИН
18.04.2021, 16:25
Кто лоббирует строительство в Карелии угольных котельных?

Аналитика

Сегодня 12:15
Капитал
Карельскому Поморью вернут статус вотчины Соловецкого монастыря 1
Возглавляемый бывшими федеральными чиновниками фонд по развитию Соловецкого архипелага сможет без торгов получить землю в Кемском и Беломорском районах Карелии.
Мусорная реформа по-беломорски
Сегодня 12:12
Послание Федеральному собранию: главные заявления Путина 8
21.04.2021 18:05
Чистый город - в субботник и круглый год 5
21.04.2021 13:10
На задворках Арктики 3
21.04.2021 12:40
Вся аналитика

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»