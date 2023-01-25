Предприниматель в городе горняков Карелии выплатил работнику зарплату, испугавшись уголовного дела

В Костомукше экскаваторщик получил свою зарплату только после вмешательства Следкома.

Завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в невыплате заработной платы своему работнику, сообщили в Следкоме республики.

По версии следствия, в Костомукше предприниматель заключил трудовой договор со специалистом для выполнения работ на экскаваторе. С мая по ноябрь 2022 года подозреваемый не выплатил потерпевшему заработную плату в сумме более 280 000 рублей.

На стадии предварительного следствия бизнесмен вернул дог работнику в полном объеме.

«В настоящее время, с учетом полного признания вины подозреваемым, полного погашения перед работником задолженности по заработной плате, уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием», - сообщили в Следкоме Карелии.

Ранее сообщалось, долги по зарплате на обрабатывающих производствах в Карелии за месяц выросли на 23,2%.