Долги по зарплате на обрабатывающих производствах в Карелии за месяц выросли на 23,2%

Задолженность по зарплате на обрабатывающих производствах в Карелии по состоянию на 1 января составила 239 тыс. рублей, сообщает Карелиястат.
Это на 23,2% больше, чем 1 декабря, когда сумма долга равнялась 194 тыс. рублей.
Одновременно была полностью погашена задолженность в сфере транспорта, которая существовала по состоянию на 1 декабря.
Это привело к общему сокращению долгов на 5,2%.
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