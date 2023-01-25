Долги по зарплате на обрабатывающих производствах в Карелии за месяц выросли на 23,2%

Задолженность по зарплате на обрабатывающих производствах в Карелии по состоянию на 1 января составила 239 тыс. рублей, сообщает Карелиястат.

Это на 23,2% больше, чем 1 декабря, когда сумма долга равнялась 194 тыс. рублей.

Одновременно была полностью погашена задолженность в сфере транспорта, которая существовала по состоянию на 1 декабря.

Это привело к общему сокращению долгов на 5,2%.