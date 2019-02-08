Предприниматель в Карелии получил штраф за деятельность без лицензии

В Медвежьегорске предприниматель заготавливал, хранил и перерабатывал металл без лицензии, сообщили в прокуратуре Карелии.

На территории пункта приема металлолома хранились лом и отходы металлов, из оборудования имелись весы для взвешивания металлолома, газосварочное оборудование с баллонами и горелкой для резки металла.

У предпринимателя соответствующая лицензия отсутствовала.

За это он получил штраф в размере 4 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.