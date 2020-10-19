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Предприниматель заявил, что власти Петрозаводска мешают развитию его рекламного бизнеса, подыгрывая конкурентам

Новости. Общество
09:41, 20 Октября 2020
фото: Столица на Онего
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В Петрозаводске разгорелся конфликт на рынке размещения наружной городской рекламы.

Представители компании "Трой", которая занимается установкой экранов, транслирующих проморолики, заявляют, что мэрия карельской столицы блокирует развитие их бизнеса, отказывая в выдаче разрешений на установку электронных панелей для размещения рекламы. В своих злоключениях предприниматели винят конкурентов с большими связями в чиновничьих кабинетах.

Менеджмент компании "Трой" утверждает, что им не позволяют устанавливать рекламные конструкции в Петрозаводске, выдавливая их с рынка, давно поделенного старожилами. А в мэрии столицы Карелии заявляют, что фирма "Трой" выслушивает отказы, потому что ее проекты нарушают архитектурный облик города.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-10-20 13:07:56
Как мэрия умудрилась испоганить облик города, нам и в кошмарном сне не снилось! Город выглядит гораздо хуже , чем выглядел до подготовки к 100-летию республики. А рекламная "война", это проплаченная "война", как и "война" с гаражами и остановочными павильонами.
однозначно
2020-10-20 12:16:55
Пусть к народным избранникам обращается. Я всегда к ним обращаюсь и они всегда мне помогают. Особенно яблочнутые. Там главное пароль сказать : это для исследователя сталинских репрессий. Мгновенно плакатиками трясти начнут у молекулы.
Off
2020-10-20 12:42:39
однозначно, лучше плакатиками , чем ,как вы - тестикулами ,против жирика . )))
Leopol'd
2020-10-20 10:06:52
Про архитектурный облик вспомнили?! Это после проектов группы Баренц, деревянных сараев на Первомайском, стелы и пр.? Повеселили...
Театральный критик
2020-10-20 10:05:22
Клевета. Встретимся в суде
Степан
2020-10-20 10:04:13
Кушать в мэрии тоже хотят , не дай бог жить им на одну зарплату .
Off
2020-10-20 09:57:48
А кто определяет облик города ? Училка бывшая ? Мэрия сократила архитектора и художника ..Теперь вот "бабаманя" рулит обликом ..типа "ходют тут ,мешают деньги пилить " .
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