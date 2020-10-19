Предприниматель заявил, что власти Петрозаводска мешают развитию его рекламного бизнеса, подыгрывая конкурентам.

В Петрозаводске разгорелся конфликт на рынке размещения наружной городской рекламы.

Представители компании "Трой", которая занимается установкой экранов, транслирующих проморолики, заявляют, что мэрия карельской столицы блокирует развитие их бизнеса, отказывая в выдаче разрешений на установку электронных панелей для размещения рекламы. В своих злоключениях предприниматели винят конкурентов с большими связями в чиновничьих кабинетах.

Менеджмент компании "Трой" утверждает, что им не позволяют устанавливать рекламные конструкции в Петрозаводске, выдавливая их с рынка, давно поделенного старожилами. А в мэрии столицы Карелии заявляют, что фирма "Трой" выслушивает отказы, потому что ее проекты нарушают архитектурный облик города.

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