Предпринимателей Карелии приглашают принять участие в конкурсе "Экспортер года"

Фонд "Центр поддержки экспорта Республики Карелия" объявил о проведении ежегодного регионального конкурса "Экспортер года 2021" среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

С 1 февраля по 1 апреля в Карелии будет проходить конкурс для предпринимателей по итогам их работы за 2020 год. Его участников ждет состязание в номинациях: "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса", "Экспортер года в сфере услуг", "Экспортер года в сфере высоких технологий", "Трейдер года" (для торговых домов), "Прорыв года". Предприниматель может выбрать только одну из отраслевых номинаций, кроме "Прорыв года", в которой можно заявиться дополнительно.

Заявки на конкурс принимаются с 1 февраля до 5 марта в электронной форме. Для этого необходимо заполнить анкету, размещенную на сайте Акционерного общества "Российский экспортный центр". К заявке прилагается электронная копия о постановке на учет в налоговом органе организации, индивидуального предпринимателя.

Участниками конкурса могут быть юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, и индивидуальные предприниматели. Они должны быть зарегистрированы на территории Карелии и осуществлять экспорт товаров и услуг за пределы РФ. Предприниматели не должны иметь просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, а также возврату бюджетных инвестиций. Участники не могут находиться в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства. К конкурсу не допускаются предприниматели – иностранные юридические лица, а также российские компании, в уставном капитале которых доля участия иностранных юрлиц превышает 50 процентов.

Победителей конкурса в каждой номинации определит конкурсная комиссия, в состав которой входят представители органов государственной власти республики, общественных организаций, предпринимателей, приглашенных экспертов, победителей конкурса "Экспортер года" прошлых лет.

Лидеры конкурса, помимо диплома и приза, получат право использовать в своей документации и рекламных материалах присвоенное звание с указанием года, в котором проводился конкурс.

Среди призов "Экспортера года 2021" – сертификаты на покупку авиабилетов и оплату не более 3 суток проживания в гостинице в рамках организуемых "Центром поддержки экспорта" мероприятий (международных бизнес-миссий и выставочно-ярморочных мероприятиях). Победителей ждут также сертификат на обучение деловому английскому языку на сумму не более 70 тысяч рублей, сертификат на участие в международном выставочно-ярмарочном или конгрессе на территории Российской Федерации или за пределами территории нашей страны с индивидуальным стендом вне конкурсного отбора и другие призы.

Победители конкурса получат дипломы на официальной церемонии награждения, информация о котором будут размещена на сайте "Центра поддержки экспорта Республики Карелия" и в социальных сетях.

За дополнительной информацией можно обращаться в Фонд "Центр поддержки экспорта Республики Карелия" по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 11, каб. 2, тел. 672064, 445400 доб. 444, почта: export@kr-rk.ru.