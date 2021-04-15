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Предприниматели и представители органов власти обсудили новые меры поддержки бизнеса в 2021 году

Новости. Общество
16:01, 16 Апреля 2021
фото: © Корпорация развития Карелии
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Правительство Карелии в 2021 году изменит порядок выдачи субсидий малому и среднему бизнесу и примет ряд дополнительных мер господдержки предпринимателей.

Об этом говорили участники заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Карелии. Встреча была организована министерством экономического развития и Корпорацией развития республики.

«Привычный формат получения субсидий на территории региона будет изменен… Если раньше основным распорядителем субсидий являлся Минэк, то с этого года субсидии будут предоставляться преимущественно органами местного самоуправления», — сообщил заместитель премьер-министра Карелии Дмитрий Родионов.

По его словам, заявочные кампании будут проходить одновременно во всех муниципальных образованиях сразу по всем мерам государственной поддержки под контролем Минэкономразвития.

«Это будет более удобный механизм. Во-первых, предпринимателям не нужно из районов ехать в Петрозаводск — можно будет обращаться в свои администрации. Во-вторых, все процедуры будут проходить быстрее, пакеты документов будут локально подаваться и локально проходить отбор», — пояснил вице-премьер.

На заседании Совета обсуждались и другие возможные пути государственной поддержки бизнеса. Часть из них была высказана предпринимателями в ходе заседания. Так правительство рассмотрит возможность компенсации затрат бизнеса на организацию подъездных путей к кемпингам и установку социальными предпринимателями пандусов, а также изучит положительный опыт других регионов по поддержке бизнес-проектов в творческих сферах деятельности.

Развивать свою деятельность по содействию бизнесу планирует и Корпорация развития Республики Карелия. По словам заместителя гендиректора КРРК Натальи Тенчуриной, в 2021 году планируется большое количество обучающих, конгрессных и выставочно-ярмарочных мероприятий для предпринимателей. Значительное внимание будет уделено поддержке самозанятых граждан. Новые обороты набирает работа с инновационными и высокотехнологичными предприятиями.

Будет продолжена работа по региональному брендированию — сейчас широкое применение нашли два товарных знака: «Сделано в Карели» и «Легендарная Карелия».

Также изменятся критерии оценки работы Корпорации. Появится показатель «комплексная услуга», то есть эффективность будет оцениваться не только по общему числу оказанных услуг, но и по количеству предпринимателей, обратившихся в центр за разными услугами в течение года.

Корпорация развития также продолжит работу по сопровождению инвестиционных проектов и, возможно, получит новые функции в качестве единого оператора тематических ярмарок.

Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что правительством региона проводится большая работа по созданию условий для снижения административных ограничений для бизнеса, оказанию государственной поддержки предпринимателям и росту инвестиционной активности.

«Если есть инвестиции, значит есть развитие. В прошлом году инвестиции в основной капитал в республике выросли на 9% в сопоставимых ценах с учётом инфляции к уровню 2019 года. Причём 27% инвестиций приходится на субъекты малого предпринимательства, и мы ставим задачу, чтобы этот показатель был ещё больше — на уровне 40%. Правительство Карелии продолжает разрабатывать и совершенствовать меры поддержки малого и среднего предпринимательства», — отметил руководитель региона.

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Комментарии

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udo
2021-04-16 16:06:12
Ткачев (циник), здешний классик, предупредил о двух вещах, которые хорошо могут делать частники. Старожилы помнят их.((
Гость
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