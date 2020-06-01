Предприниматели Карелии могут получить субсидию на маркетинговые услуги

Предприниматели Карелии могут воспользоваться таргетингом, контекстной рекламой, SMM и другими видами маркетинга.

Предприниматели Карелии могут получить субсидию на продвижение своего бизнеса. Об этом сообщило интернет-агентство Optimizer с отсылкой на Корпорацию развития РК.



С 27 мая до 11 июня представители карельских компаний могут подать заявку на субсидию на оказание маркетинговых услуг. Малый и средний бизнес может претендовать на софинансирование рекламного продвижения в размере до 80 тысяч рублей. Подробнее о мерах поддержки читайте далее.

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