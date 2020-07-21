Предприниматели получили пользу от коронавируса, считает бизнес-омбусмен в Карелии

Предприниматели, которые во время пандемии коронавируса быстро перевели свой бизнес в онлайн-формат, не только избежали кризиса, но и смогли улучшить свои дела.

Такое мнение в эфире ГТРК "Карелия" высказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Елена Гнетова.

"У некоторых бизнес вырос, как ни странно. Те предприниматели, которые быстро сориентировались, и, то что мы говорим – цифровизация – перевели свой бизнес на цифру, создали какие-то маркетплейсы (интернет-магазины – прим. ред.), подключились к тому маркетплейсу, который создан в Карелии, у них, как ни странно, бизнес вырос", - считает Гнетова. По ее мнению, есть и другие позитивные результаты эпидемии. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".