Предприниматели предложили главе Карелии попросить у федерального центра 12 млрд рублей финансовой помощи

Малый бизнес выступил с открытым обращением к республиканскому руководству.

Предпринимательское сообщество Карелии разместило в социальной сети "ВКонтакте" открытое обращение главе республики Артуру Парфенчикову, в котором предложило ряд мер по предотвращению надвигающейся на регион социально-экономической катастрофы. Как считают предприниматели, республиканскому руководству необходимо обратиться к федеральным властям за финансовой помощью в размере не менее 12 миллиардов рублей.

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