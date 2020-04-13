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Предприниматели предложили главе Карелии попросить у федерального центра 12 млрд рублей финансовой помощи

Новости. Экономика
16:55, 13 Апреля 2020
фото: © Правительство Карелии
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Малый бизнес выступил с открытым обращением к республиканскому руководству.

Предпринимательское сообщество Карелии разместило в социальной сети "ВКонтакте" открытое обращение главе республики Артуру Парфенчикову, в котором предложило ряд мер по предотвращению надвигающейся на регион социально-экономической катастрофы. Как считают предприниматели, республиканскому руководству необходимо обратиться к федеральным властям за финансовой помощью в размере не менее 12 миллиардов рублей.

Читайте подробнее в статье "Произойдет эффект домино".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сандари
2020-04-13 17:25:26
Чего, чего, прямые расходы малого и среднего бизнеса в Карелии в месяц 12 млрд?
новый
2020-04-13 17:03:36
Продавец штанов все не уймется. Раздай штаны бедным и спи спокойно.
Гость
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