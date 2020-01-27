Предприниматели в Петрозаводске пожаловались, что не смогли заработать на аттракционах

Индивидуальные предприниматели Петрозаводска пожаловались, что власти отказались выдать разрешение на размещение сезонных аттракционов во время новогодних праздников на площади Кирова.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова, к которой поступили обращения.

По ее словам, площадь Кирова подпадает под нормы законодательства, которые регламентируют распоряжение земельными участками, находящимися в собственности Республики Карелия или государственная собственность на которые не разграничена.

За выдачу разрешений на размещение сезонных аттракционов на площади Кирова должна отвечать не администрация города, а Минимущества.

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