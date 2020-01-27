890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жителя Карелии осудили на полтора года за половую связь с ребенком 2
27.01.2020 16:42
Суды двух районов Карелии скоро получат новых руководителей 4
27.01.2020 14:43
Жительница Карелии лишилась 150 тысяч рублей, установив приложение 2
27.01.2020 18:00
Названы критерии для выплат пособий на детей от 3 до 7 лет 4
27.01.2020 16:02

Предприниматели в Петрозаводске пожаловались, что не смогли заработать на аттракционах

Новости. Общество
10:29, 28 Января 2020
фото: «Республика» / Любовь Козлова
Загрузка...

Индивидуальные предприниматели Петрозаводска пожаловались, что власти отказались выдать разрешение на размещение сезонных аттракционов во время новогодних праздников на площади Кирова.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова, к которой поступили обращения.

По ее словам, площадь Кирова подпадает под нормы законодательства, которые регламентируют распоряжение земельными участками, находящимися в собственности Республики Карелия или государственная собственность на которые не разграничена.

За выдачу разрешений на размещение сезонных аттракционов на площади Кирова должна отвечать не администрация города, а Минимущества.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-01-28 12:06:03
Не заточена Россия на бизнес. Только на "сарынь на кичку, товар ищи".(с)
новый
2020-01-28 11:31:07
Не удалось нажиться на лохах. Идите работать, предприниматели, блин.
Leopol'd
2020-01-28 12:05:31
новый, как раз на лохах и нажились. Такие как ты пошли в алкомаркет и бухали, вместо прогулок с детьми.
На лыжах в этом году никак не покататься было.
sim22
2020-01-28 10:58:21
Делиться надо с прибылью и будут получать любые разрешения! :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
21.01.2020, 18:40
Все больше людей устраиваются на работу в Финляндию, чтобы получить вид на жительство
23.01.2020, 15:20
Дым до небес: Авария с пострадавшими произошла под Петрозаводском (ФОТО)
22.01.2020, 09:16
Женщина скончалась в "скорой" после крупного пожара в Петрозаводске
21.01.2020, 07:24
Петербургский предприниматель предложил построить в Петрозаводске метро
25.01.2020, 09:30
Магазин новой торговой сети появился в Петрозаводске

Аналитика

27.01.2020 16:16
Политкухня
Борьба за Сортавалу: зачем партии власти горсовет?
От результата мартовских выборов зависит не только политическая ситуация в Приладожье, но и ее развитие в Карелии в целом.
Ирина Мирошник: "Город к ремонту готов" 5
27.01.2020 09:33
Самые страшные злодеи Карелии 4
24.01.2020 09:56
Куда пропала взятка
23.01.2020 13:33
Преимущества баннерной рекламы
23.01.2020 09:04
Вся аналитика

Чтиво

24.01.2020 13:30
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
"Умоляюще просим принять нашу Корелию под защиту Британии" 8
24.01.2020 12:59
Как восстановить волосы зимой: подборка бюджетных средств
20.01.2020 12:02
архив чтиво

Медиа

Открытие катка в Губернаторском парке в 2020
27.01.2020 15:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»