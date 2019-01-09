Предпринимателя из Карелии оштрафовали за "липовое" извещение

Карельское УФАС оштрафовало на две тыс. рублей предпринимателя из Петрозаводска Ивана Калачева.

Как сообщается в постановлении ведомства, в октябре 2018 года заместителем руководителя Красноярского УФАС России в отношении ИП Калачева был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 6 ст. 19.8 КоАП РФ. Ранее в ведомство поступила жалоба местного жителя на извещение от имени Городского Центра Учета Водопотребления. Из заявления следовало, что Городской центр по учету водопотребления, вводит граждан в заблуждение, указывая на то, что приборы учета считаются непригодными для учета водопотребления.

Позже дело в отношении предпринимателя из Петрозаводска рассмотрели в управлении ФАС России по Карелии.

"Наложить на ИП Калачева И.Д. за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 19.8 КоАП РФ, административный штраф в размере 2 000 рублей", - отмечается в тексте документа.