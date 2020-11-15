Предпринимателя из Карелии оштрафовали за рыбу сомнительного качества

Бизнесмен не оформлял ветеринарные документы на выловленную рыбу, сообщили в Управлении Россельхознадзора Карелии.

Индивидуальный предприниматель Карелии ловил рыбу в Выгозерском водохранилище, но ветеринарные сопроводительные документы на свой улов он не оформлял.

По данным ФГИС "Меркурий", предприниматель лишь один раз обратился в ветеринарную станцию для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и оформил ветеринарное свидетельство на 20 кг судака, отправленного в кафе. Больше ветеринарные сопроводительные документы не оформлялись, выловленная рыба в объеме 3499 кг ветеринарно-санитарной экспертизе не подвергалась. Со слов предпринимателя, рыбу он использовал в личных целях.

За нарушение ветеринарного законодательства бизнесмен был оштрафован на 3000 рублей.

Ранее сообщалось, что форелеводческое хозяйство в Карелии "хоронило" мертвую рыбу рядом с Ладожским озером.