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Предпринимателя из Карелии оштрафовали за рыбу сомнительного качества

Новости. Общество
12:13, 16 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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Бизнесмен не оформлял ветеринарные документы на выловленную рыбу, сообщили в Управлении Россельхознадзора Карелии.

Индивидуальный предприниматель Карелии ловил рыбу в Выгозерском водохранилище, но ветеринарные сопроводительные документы на свой улов он не оформлял.

По данным ФГИС "Меркурий", предприниматель лишь один раз обратился в ветеринарную станцию для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и оформил ветеринарное свидетельство на 20 кг судака, отправленного в кафе. Больше ветеринарные сопроводительные документы не оформлялись, выловленная рыба в объеме 3499 кг ветеринарно-санитарной экспертизе не подвергалась. Со слов предпринимателя, рыбу он использовал в личных целях.

За нарушение ветеринарного законодательства бизнесмен был оштрафован на 3000 рублей.

Ранее сообщалось, что форелеводческое хозяйство в Карелии "хоронило" мертвую рыбу рядом с Ладожским озером.

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