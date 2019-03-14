Предпринимателя Петрозаводска оштрафовали за незаконную выдачу медсправок водителям

Водителей, необоснованно получивших медсправки в данной организации, ждут исковые заявления в суд о прекращении права на управление транспортными средствами в связи с наличием медицинских противопоказаний, сообщается в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска провела проверку исполнения законодательства в сфере соблюдения лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности.

Установлено, что один из индивидуальных предпринимателей организовал в своем медицинском центре проведение медицинского освидетельствования водителей (кандидатов в водители) на право управления транспортными средствами. За период 2016-2018 гг. центром проведено 447 таких медицинских освидетельствований.

Вместе с тем, как показала проверка, в нарушение норм законодательства лицензия по оказанию услуг по медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством у индивидуального предпринимателя отсутствует.

Помимо отсутствия законных оснований для проведения такой деятельности, в медицинском центре освидетельствование проводилось без истребования сведений о том, состоит ли пациент на учетах в наркологическом, психоневрологическом диспансере, имеет ли он какие-либо противопоказания по психиатрии, наркологии.

По данным фактам 23 января прокуратура города в адрес медицинского центра внесла представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого деятельность по медицинскому освидетельствованию индивидуальным предпринимателем прекращена, а врачи, выдававшие недостоверные заключения, привлечены к дисциплинарной ответственности в виде увольнения и выговора.

Кроме того, 6 марта по заявлению прокуратуры города Арбитражным судом Республики Карелия индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3000 рублей.

В настоящее время в отношении граждан, необоснованно получивших медицинские заключения в указанной организации, прокуратурой проводится работа по подготовке административных исковых заявлений в суд о прекращении права на управление транспортными средствами в связи с наличием медицинских противопоказаний.