Предпринимателя в Карелии оштрафовали за наведение красоты без разрешения

В Лоухском районе предпринимателя оштрафовали на 4 тысячи за оказание медицинских услуг без лицензии, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Лоухского района в феврале 2020 года выявила факт предоставления индивидуальным предпринимателем медицинских услуг в сфере косметологии без оформления соответствующей лицензии.

По результатам проверки прокурор района в отношении предпринимателя возбудил дело об административном правонарушении.

Постановлением Арбитражного суда Республики Карелия индивидуальный предприниматель признан виновным, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 тысячи рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.