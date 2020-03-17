Предпринимателя в Карелии оштрафовали за наведение красоты без разрешения

В Лоухском районе предпринимателя оштрафовали на 4 тысячи за оказание медицинских услуг без лицензии, сообщили в прокуратуре Карелии.
Прокуратура Лоухского района в феврале 2020 года выявила факт предоставления индивидуальным предпринимателем медицинских услуг в сфере косметологии без оформления соответствующей лицензии.
По результатам проверки прокурор района в отношении предпринимателя возбудил дело об административном правонарушении.
Постановлением Арбитражного суда Республики Карелия индивидуальный предприниматель признан виновным, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 тысячи рублей.
Решение суда в законную силу не вступило.
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