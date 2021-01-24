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Предпринимателя в Карелии оштрафовали за рекламу табака

Новости. Общество
13:08, 25 Января 2021
фото: © pixabay.com
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Предприниматель в Петрозаводске на Древлянке разбросал листовки с незаконной рекламой табака и получил штраф, сообщили в УФАС по Карелии.

Комиссия республиканской антимонопольной службы нашла в рекламных листовках карельского предпринимателя запрещенную информацию. В них, например, присутствовал текст: "Более 300 видов сигарет и сигарилл, более 100 видов сигаретных и трубочных табаков по приятным ценам". Сами листовки распространялись в жилых домах микрорайона Древлянка в Петрозаводске.

В связи с тем, что на аналогичном правонарушении предпринимателя поймали повторно, вместо предупреждения его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

По закону не допускается реклама табака, табачной продукции и курительных трубок, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок.

 

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