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Новости. Общество
10:59, 04 Сентября 2018

Предпринимателям Карелии частично компенсируют затраты на рекламу

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Центр поддержки предпринимательства Карелии, созданный Минэкономразвития республики, приступил к заключению договоров о компенсации части затрат субъектов малого и среднего бизнеса на изготовление и размещение рекламы.

Как сообщили в Корпорации развития Карелии, курирующей работу Центра, подписан первый договор об оказании этой формы поддержки.

Как будет действовать система и с кем из предпринимателей уже заключили договор, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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