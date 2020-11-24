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Предпринимателям разрешили ставить ларьки под окнами жилых домов в Петрозаводске

Новости. Общество
09:14, 25 Ноября 2020
фото: ДТППТЗ
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Городской совет Петрозаводска отменил запрет на размещение ларьков и других некапитальных нестационарных сооружений ближе 20 метров от окон жилых домов.

Это следует из решения Петросовета о внесении изменений в Правила благоустройства города.

Согласно прежней редакции Правил, было запрещено размещать киоски ближе 20 метров от окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий, и ближе 3 метров от стволов деревьев.

Ранее, этот запрет было признан незаконным по решению суда.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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