Председатель банка в Петрозаводске выписала сотрудникам премий на 200 млн рублей

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления РИТЦ-Банка (ООО «Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр).

Этот банк был зарегистрирован в 2016 году в Петрозаводске и участвовал в финансировании проектов по федеральной целевой программе к 100-летию Карелии. В 2017 год Центробанк отозвал у него лицензию, и вскоре банк был признан банкротом.

Как сообщает официальный сайт Следственного комитета, бывший председатель правления РИТЦ-банка Светлана Богатова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По версии следствия, в мае 2017 года она подписала приказ о выплате вознаграждений пяти сотрудникам банка в размере более 200 млн рублей, сообщают "Вести Карелии".

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