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Мошенники обманывают пенсионеров под видом сотрудников Социального фонда

Новости. Криминал
13:11, 12 Декабря 2024
фото: © Кадр из фильма «Мышиная охота»

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Злоумышленники продолжают использовать для обмана граждан схему с якобы перерасчетом пенсии.

Очередное обращение в МВД по Карелии о хищении денег поступило от жительницы Прионежья. Ситуацию прокомментировал начальник отдела безопасности Отделения-НБ Республика Карелия Северо-Западного ГУ Банка России Вадим Попов.

Мошенники звонят пенсионерам под видом работников Социального фонда России. Они сообщают, что якобы обнаружили неучтенный трудовой стаж и в связи с этим размер пенсии можно увеличить. Затем мошенники приглашают свою жертву на всевдоприем в отделение СФР или Многофункциональный центр (МФЦ) для решения этого вопроса. При этом, для большей убедительности, аферисты называют адреса офисов МФЦ или Соцфонда, которые, действительно, находятся в городе, где живет человек.

Если пенсионер поверит этой легенде, преступники под предлогом записи на прием просят его назвать данные паспорта, СНИЛС, ИНН, а также код из СМС-сообщения. На самом деле эти персональные данные и код из сообщения позволяют мошенникам получить доступ к учетной записи человека на портале Госуслуги и затем оформить на него онлайн-кредиты или займы.

«Мошенники используют самые разные уловки, чтобы выведать у человека персональные данные. Если вам поступил такой телефонный звонок — сразу прервите разговор. Настоящие сотрудники Социального фонда России не звонят гражданам с подобными вопросами. Если вы обнаружили, что на ваше имя неизвестные успели оформить кредит или заем, как можно скорее напишите в банк или микрофинансовую организацию, что это не вы заключали договор и что вы не получали денег, а также обязательно обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве», — пояснил Вадим Попов. 

Помните — нельзя сообщать неизвестным не только ваши персональные данные, но и сведения о платежных картах (срок их действия, трехзначный код с обратной стороны карты, коды и пароли из СМС-сообщений). Будьте бдительны и не дайте себя обмануть!

Больше информации о выявленных схемах обмана и рекомендации, как защититься от мошенников, — на сайте Банка России в разделе «Противодействие мошенническим практикам».  

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