Председатель Федерации биатлона Карелии рассказал общественникам, зачем нужно вырубать лес на Кургане

В одном из любимых мест отдыха жителей Петрозаводска планируется строительство кластера зимних видов спорта.

В конце прошлого года республиканские власти отказались от проектирования подъездной дороги к создаваемому в Петрозаводске кластеру зимних видов спорта, которая должна была пройти по благоустроенному вело-пешеходному маршруту «Зеленая тропа». Однако у многих жителей карельской столицы, вставших на защиту тропы, вызвали беспокойство планы строительства не только подъездной дороги, но и самого кластера, которое затронет одно из любимых мест активного отдыха горожан – Курган, где сейчас располагается лыжный комплекс.

После того, как республиканское автономное учреждение «Центр спортивной подготовки», которому передана в пользование эта территория, опубликовало концепцию создания кластера, стало очевидно, что его строительство потребует вырубки ельника на берегу реки Лососинки и возведения ограждений нового биатлонного стрельбища и трасс. 17 января защитники городских лесов встретились с председателем Федерации биатлона Карелии и руководителем спортивного комплекса «Курган» Станиславом Шуровым, который показал общественникам на местности, где пройдут рубки.

О том, как прошла встреча, читайте в материале «Я только маленький винтик в этом».