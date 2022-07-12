Председатель горсовета Петрозаводска призвала горожан поделиться счастьем

Надежда Дрейзис предложила составить виртуальную карту «Обычный счастливый Петрозаводск».

Председатель Петросовета Надежда Дрейзис предложила составить городскую карту «Обычный счастливый Петрозаводск». Об этом она рассказала на своей странице в соцсети.

По словам Надежды Дрейзис, после того, как она поздравила петрозаводчан с Днем любви, семьи и верности, ей в личных сообщениях поступило множество предложений рассказать о простых горожанах.

После этого возникла идея составить виртуальную городскую карту «Обычный счастливый Петрозаводск», поместив на нее не названия улиц и площадей, а истории с фотографиями.

«Счастье в багряных красках заката, в искрящихся волнах Онего, в радуге после дождя, в семействе грибов с разноцветными шляпками на опушке, в дереве, которое ты обнял и к которому прижался щекой. И, конечно, счастье в том, чтобы взяться за руки и смотреть в одну сторону», — написала Надежда Дрейзис.

Спикер Петросовета предложила составить карту вместе, присылая ей в личные сообщения истории о счастливых горожанах. А сама Надежда Дрейзис обещает публиковать их на личной странице с хэштегом #обычныйсчастливыйпетрозаводск.