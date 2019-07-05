Председатель одного из петрозаводских ТСЖ арестован после приговора за хищение платежей за ЖКХ

В Петрозаводском городском суде вынесен обвинительный приговор председателю правления ТСЖ "Волховская-12".

Он был приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и взят под стражу в зале суда.

По версии следствия, с сентября 2014 года по июнь 2016 года — жильцы многоквартирного дома ТСЖ "Волховская-12" перечисляли на расчетный счет ТСЖ денежные средства за коммунальные услуги для дальнейшей передачи их в адрес ресурсоснабжающей организации ПАО "ТГК-1". В свою очередь председатель ТСЖ "Волховская-12" оплату по договору теплоснабжения не производил, что привело к формированию задолженности.

В 2016 году ресурсоснабжающая организация расторгла договор теплоснабжения с ТСЖ "Волховская-12". Квитанции на оплату коммунальных услуг стали поступать жителям напрямую от ТГК-1, минуя счета ТСЖ. Однако ранее перечисленные средства председатель ТСЖ жильцам не вернул. При этом, он не перечислил их и производителю коммунального ресурса.

В результате ресурсоснабжающая организация была вынуждена обратиться с заявлением в правоохранительные органы. По факту хищения денежных средств было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 и ч. 2 ст. 165 Уголовного кодекса РФ.