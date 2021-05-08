Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович поздравил жителей республики с Днем 76-летия Победы (ВИДЕО)

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович обратился к жителям республики в связи с Днем 76-летия Победы.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, малолетние узники нацистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда, дорогие Дети войны! Земляки!

76 лет долгих лет отделяют нас от момента окончания Великой Отечественной войны, но память об этом времени священна. В этой памяти – наше единство, наша сила и правда. И быть наследниками Великой Победы – огромная честь и ответственность для каждого из нас.

Сейчас как никогда актуальна тема сохранения исторической памяти. Нельзя забывать о том, как наши отцы и деды защищали родную землю, освобождали Европу. И наш нравственный долг - твёрдо отстаивать правду о Великой Отечественной войне, её причинах, о героическом подвиге нашего народа. Человечеству важно помнить уроки войны.

И когда мы говорим: никто не забыт, ничто не забыто, нужно быть честным перед собой. Не должны быть забыты наши земляки, кто в детские годы наравне со взрослыми делил тяготы военного времени, переживал лишения, а в послевоенное время помогал поднимать страну из руин. Это Дети войны. Они заслуживают особого статуса. Специально для них мы принимаем закон, которого очень ждут почти 33 тысячи жителей Карелии.

Дорогие земляки, сердечно поздравлю вас с Великой Победой!

Будьте здоровы, мира вам и добра! С праздником!