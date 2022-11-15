Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович тепло и нежно поздравил с Днем матери

На своей странице в соцсети спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович опубликовал трогательное поздравление маме.

«Сегодня День матери! Все самые теплые и самые нежные слова мира сегодня вам, милые наши мамы! Только у вас есть такое волшебное сердце, которому Богом дано беззаветно любить, бесконечно ждать, все прощать и верить. Спасибо за все, мама!», - написал Элиссан Шандалович.

Напомним, что День матери в России – это ежегодный праздник, который отмечается в последнее воскресенье ноября.

Праздник был установлен указом президента РФ от 30 января 1998 года в целях повышения социальной значимости материнства.

С инициативой его учреждения выступил комитет Госдумы РФ по делам женщин, семьи и молодежи. В числе задач проведения мероприятия – поддержка традиций бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение главного человека в жизни каждого – его матери.