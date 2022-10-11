Председателя и казначея дачного товарищества в Карелии будут судить за мошенничество

В Петрозаводске под суд отдали двух 70-летних пенсионерок, которые выманили у дачников более 1,5 млн рублей под предлогом оформления земельных участков в собственность, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, 72-летняя петрозаводчанка и 71-летняя жительница поселка Чална-1 с сентября 2012 года по май 2019 года, занимая должности председателя правления СНТ «Ветеран-3» и казначея соответственно, вводили дачников в заблуждение относительно порядка оформления в собственность садовых участков СНТ.

В результате мошеннических действий пенсионерки получали от обратившихся к ним дачников деньги в качестве оплаты за приобретение земельных участков в собственность, в то время как в действительности процедура получения последних на территории указанного товарищества не предусматривает какой-либо оплаты.

В результате мошеннических действий злоумышленниц причинен ущерб шести гражданам в общей сумме 1,3 млн рублей, также вследствие продажи одного из участков, оформленного в собственность незаконным путем, Прионежский район не досчитался 270 тысяч рублей.

Вину в совершении преступлений обвиняемые не признали.

За каждое преступление женщинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев.

Уголовное дело направлено в суд.