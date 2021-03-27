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Председателю горсовета Петрозаводска Боднарчуку предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений

Новости. Криминал
12:41, 28 Марта 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Сам Геннадий Боднарчук вину по вынесенным обвинениям не признает.

Как стало известно "Столице на Онего", и это подтвердили в правоохранительных органах республики, 22 марта следователь по особо важным делам карельского Следкома Александр Брюханов предъявил председателю Петрозаводского городского совета Геннадию Боднарчуку окончательное обвинение в совершении различных преступлений.

В первом случае идет речь, по версии следствия, о получении Боднарчуком взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч.6 УК РФ) от "неустановленных лиц ООО "Тонус". История напрямую связана с жилым комплексом "Свой берег" в Петрозаводске. Этот комплекс на улице Федосовой, с красивым видом на Онего, возводит единственный учредитель и директор зарегистрированного в 2006 году ООО "Тонус" Леонид Белуга.

Также Боднарчуку было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч.6 УК РФ), когда, по версии следствия, бывший заместитель в Петросовете и близкий друг Валерий Матвеев (теперь уже осужденный) передал ему 1,5 млн рублей.

Подробнее о деле Боднарчука читайте здесь.

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