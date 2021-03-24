Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Конкурс кандидатов на должность сити-менеджера объявлен в Петрозаводске 13
24.03.2021 12:17
В Карелии будут судить троих мужчин, похитивших предпримателя из-за 3,5 млн рублей 1
24.03.2021 17:30
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях
Новое
Сегодня 09:10
Водитель грузовика спрятал сыр в чайнике, чтобы перевезти его из Финляндии в Карелию (ФОТО) 34
24.03.2021 10:53
В роддоме им. Гуткина умер 85-летний житель Петрозаводска 4
24.03.2021 09:34
Чиновники и бизнесмены оценили мастерство заключенных, работающих в колонии на севере Карелии 9
24.03.2021 18:00
Власти Беларуси арестовали свинокомплекс в Карелии 15
24.03.2021 14:55

Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях

Новости. Политика
09:15, 25 Марта 2021
фото: petrosovet.info
Загрузка...

Следственные органы Карелии предъявили председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку окончательное обвинение в совершении четырех преступлений.

Как стало известно "Столице на Онего", и это подтвердили в правоохранительных органах республики, 22 марта следователь по особо важным делам карельского Следкома Александр Брюханов предъявил председателю Петрозаводского городского совета Геннадию Боднарчуку окончательное обвинение в совершении различных преступлений.

В первом случае идет речь, по версии следствия, о получении Боднарчуком  взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч.6 УК РФ) от "неустановленных лиц ООО "Тонус". История напрямую связана с жилым комплексом "Свой берег" в Петрозаводске. Этот комплекс на улице Федосовой, с красивым видом на Онего, возводит единственный учредитель и директор зарегистрированного в 2006 году ООО "Тонус" Леонид Белуга.

Здесь три года назад он построил жилой многоквартирный дом, в котором три квартиры и два парковочных места приобрела гражданская супруга Геннадия Боднарчука Светлана. По данным следствия, все это недвижимое имущество досталось ей со скидкой не менее 6,5 миллионов рублей. Взамен, считает следствие, Боднарчук оказал ООО "Тонус" содействие в беспрепятственной выдаче строительной фирме городской администрацией незаконного разрешения на строительство многоквартирного дома в зоне исторической застройки, с последующим вводом его в эксплуатацию.

Поскольку, считает следствие, три квартиры и два парковочных места гражданской супруге Боднарчука достались по явно заниженной цене, Следком рассматривает это как взятку со стороны пока "неустановленных лиц ООО "Тонус" самому председателю Петросовета.

Между тем, задержанный сотрудниками УФСБ и Следкома Карелии 17 ноября прошлого года и почти двое суток содержавшийся в ИВС петрозаводской полиции Белуга, свою вину в даче взятки Боднарчуку не признает. По нашей информации, на допросе он заявил, что вправе продавать построенные им квартиры кому угодно и за какую угодно цену.

Подробнее о предъявленном обвинении и других эпизодах уголовного дела читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
наташка
2021-03-25 09:19:22
Какой же этот белуга неприятный. Фу
Дмитрий Шмаков
2021-03-25 09:18:54
Вспоминаются слова Жеглова - вор должен сидеть в тюрьме!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2021, 16:48
Автомобиль с трупом в салоне обнаружен на дороге в пригороде Петрозаводска
18.03.2021, 10:30
Снег с крыши обрушился на голову еще одного пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.03.2021, 17:40
Жителей Карелии просят сидеть дома и не отпускать детей: надвигается стихия
20.03.2021, 20:32
Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом по делу 10-летней давности в Бурятии
20.03.2021, 18:23
Лобовое столкновение автомобилей произошло на трассе в Карелии, трое пострадавших (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 09:12
Капитал
Маленькая прививка от больших проблем!
В Петрозаводске открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а.
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях
Сегодня 09:10
Глаз в коконе
23.03.2021 14:10
"Благоустройство Петрозаводска определяется выбором горожан" 5
23.03.2021 14:00
Карельского министра настигло бурятское дело 12
22.03.2021 16:45
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:12
Без политики
Открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Самое невероятное в лишайниках – это их природа" 4
24.03.2021 09:26
"Мусор на Луну не закинешь!" 6
22.03.2021 10:25
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»