Ирина Мирошник дала показания в суде по делу Геннадия Боднарчука

Допрошенная в качестве свидетеля в суде по обвинению во взятках Геннадия Боднаручка бывший мэр Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала о своих взаимоотношениях с экс-спикером Петросовета.

В Петрозаводском городском суде 24 января состоялось очередное заседание по делу бывшего спикера горсовета Геннадия Боднарчука, которого обвиняют во взяточничестве, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностными полномочиями.

На процессе в качестве свидетеля была допрошена Ирина Мирошник. В настоящее время она руководит Карелиястатом, но в интересующий суд период она занимала ключевые посты в руководстве города. Мирошник являлась начальником управления образования мэрии, заместителем руководителя аппарата Петросовета, и, наконец, главой Петрозаводского городского округа.

Гособвинитель уточнил, советовалась ли Мирошник с Боднарчуком при принятии важных решений. Свидетель заявила, что несла личную ответственность за поступки.

«При принятии важных решений я всегда по итогу опиралась на собственное представление, понимание о мерах ответственности. Потому что консультирование с кем-либо, с вышестоящей властью, с коллегами из представительного органа меня бы не обезопасило от последствий неправильно принятых решений. Поэтому, безусловно, многие вопросы я обсуждала и с Петрозаводским городским советом, и с председателем горсовета. Мы оба – высшие должностные лица на тот период были. Он - представительного органа, я – исполнительной власти. Но, еще раз подчеркиваю, что окончательное решение я всегда сама принимала, понимая меру своей ответственности персональной", - заявила в суде Ирина Мирошник.

При этом она пояснила, что при назначении новых лиц на посты в администрации она советовалась с правительством республики, с Петросветом и с Геннадием Боднарчуком.

Гособвинитель уточнил, предлагал ли сам Боднарчук какие-то кандидатуры для назначения на должности в мэрии.

«Предлагал», - ответила Мирошник.

Подробнее о том, какие показания дала в суде Ирина Мирошник, читайте здесь.