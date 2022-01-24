890x80
Реклама
В ГИБДД Карелии рассказали подробности ДТП, где два автомобиля превратились в автохлам
Сегодня 09:21
Названы категории пенсионеров, у которых могут сократиться пенсии 13
Сегодня 16:24
Владимир Кванин: «Не ожидал, что Новиков совершит такую глупость» 20
Сегодня 11:49

Ирина Мирошник дала показания в суде по делу Геннадия Боднарчука

Новости. Политика
20:26, 24 Января 2022
фото: ИА "Республика" / Борис Касьянов

Новости партнеров

Допрошенная в качестве свидетеля в суде по обвинению во взятках Геннадия Боднаручка бывший мэр Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала о своих взаимоотношениях с экс-спикером Петросовета.

В Петрозаводском городском суде 24 января состоялось очередное заседание по делу бывшего спикера горсовета Геннадия Боднарчука, которого обвиняют во взяточничестве, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностными полномочиями.

На процессе в качестве свидетеля была допрошена Ирина Мирошник. В настоящее время она руководит Карелиястатом, но в интересующий суд период она занимала ключевые посты в руководстве города. Мирошник являлась начальником управления образования мэрии, заместителем руководителя аппарата Петросовета, и, наконец, главой Петрозаводского городского округа.

Гособвинитель уточнил, советовалась ли Мирошник с Боднарчуком при принятии важных решений. Свидетель заявила, что несла личную ответственность за поступки.

«При принятии важных решений я всегда по итогу опиралась на собственное представление, понимание о мерах ответственности. Потому что консультирование с кем-либо, с вышестоящей властью, с коллегами из представительного органа меня бы не обезопасило от последствий неправильно принятых решений. Поэтому, безусловно, многие вопросы я обсуждала и с Петрозаводским городским советом, и с председателем горсовета. Мы оба – высшие должностные лица на тот период были. Он - представительного органа, я – исполнительной власти. Но, еще раз подчеркиваю, что окончательное решение я всегда сама принимала, понимая меру своей ответственности персональной", - заявила в суде Ирина Мирошник.

При этом она пояснила, что при назначении новых лиц на посты в администрации она советовалась с правительством республики, с Петросветом и с Геннадием Боднарчуком.

Гособвинитель уточнил, предлагал ли сам Боднарчук какие-то кандидатуры для назначения на должности в мэрии.

«Предлагал», - ответила Мирошник.

Подробнее о том, какие показания дала в суде Ирина Мирошник, читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2022-01-24 21:23:32
Не пора ли из свидетелей, да в обвиняемые? Развела вокруг себя рассадник коррумпированных лиц , а сама как бы ни при чём. Лично я в это не верю.
Изя
2022-01-24 20:55:58
Вместе с геной шли , вместе надо как то и сидить :)
Изя
2022-01-24 20:47:18
Не смешите подковы , воровали все )))
Offff
2022-01-24 20:42:25
Феерично формирую власть педроссы со старшим братом . . Оказывается обладатели холодного сердца и горячей головы ...назначали ... власть в городе , которая тут же погрязла в коррупции и половина фигурантов уже осуждена . Бедаа .
кир
2022-01-24 22:03:13
Offff, одни уйдут, другие придут. Изя сегодня отметил, что и остальные не лучше, а такие же. :)
Teатральный критик
2022-01-24 21:45:19
Offff, как же вы нас боитесь - прямых потомков сталинских палачей. Аж поджилки трясутся. Бойтесь и впредь.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.01.2022, 07:15
Сходив на выставку в Национальный музей Карелии, турист написал жалобу в прокуратуру
21.01.2022, 15:45
Власти Петрозаводска не знают, что за объект появится на месте снесенного магазина на набережной Онего
18.01.2022, 13:09
Экс-глава Петрозаводска Ирина Мирошник вышла на новую работу
22.01.2022, 14:29
Увеличен размер выплат ветеранам труда и донорам в Карелии
21.01.2022, 01:23
В Карелии выявлено 34 случая заражения омикроном (СРОЧНО)
19.01.2022, 06:40
Переболевший коронавирусом ребенок умер в Карелии

Аналитика

Сегодня 19:25
Политкухня
Ирина Мирошник: «Окончательное решение я всегда сама принимала» 9
Допрошенная в качестве свидетеля в суде по обвинению во взятках Геннадия Боднаручка Ирина Мирошник рассказала о своих взаимоотношениях с экс-спикером Петросовета.
Во всем виноваты Австралия с Китаем 6
Сегодня 14:22
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
Сегодня 13:37
Провокация или глупость? 8
Сегодня 10:32
Клиники на Чайкиной: что делать, когда болят суставы
23.01.2022 09:02
Вся аналитика

Чтиво

21.01.2022 10:12
Личное мнение
Во славу Отечества? 15
Отсутствие прозрачности и гласности породило недоверие к организаторам литературного конкурса главы Карелии «Во славу Отечества» и его итогам, считает представитель Союза российских писателей Надежда Васильева.
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 7
20.01.2022 09:13
Сохранить Курган для всех горожан 33
18.01.2022 14:46
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
Сегодня 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»