"Предсказание" главы Минсельхоза Карелии о банкротстве ведущего в прошлом предприятия начало сбываться

ИФНС по Петрозаводску направила в суд заявление о признании банкротом одного из ведущих в недавнем прошлом сельскохозяйственного предприятия – ООО "Маяк".

Это следует из материалов Арбитражного суда Карелии, куда поступило заявление.

Размер финансовых требований к "Маяку" составляет более 16 млн рублей. ИФНС направила заявление в суд спустя неделю после того, как министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов публично заявил об угрозе банкротства предприятия. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".