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"Предсказание" главы Минсельхоза Карелии о банкротстве ведущего в прошлом предприятия начало сбываться

Новости. Экономика
11:07, 05 Февраля 2020
фото: Виталий Голубев/ИА "Республика
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ИФНС по Петрозаводску направила в суд заявление о признании банкротом одного из ведущих в недавнем прошлом сельскохозяйственного предприятия – ООО "Маяк".

Это следует из материалов Арбитражного суда Карелии, куда поступило заявление.

Размер финансовых требований к "Маяку" составляет более 16 млн рублей.

ИФНС направила заявление в суд спустя неделю после того, как министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов публично заявил об угрозе банкротства предприятия.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Вася
2020-02-05 11:14:41
Давно пора закрыть,и так денег нету.
Гость
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