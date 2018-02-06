Предсказано скорое наступление глобальной катастрофы

Ученые Геологической службы США выяснили, что в вечной мерзлоте северного полушария Земли скопилось 793 миллиона килограммов ртути.

Таяние льда в результате глобального потепления приведет к выбросу токсичного металла в окружающую среду и глобальной экологической катастрофе. Статья исследователей опубликована в Geophysical Research Letters, сообщает "Лента.ру".

В вечной мерзлоте содержится природная ртуть, которая поступает из атмосферы и связывается с органическим веществом в почве. Впоследствии частицы грунта вмерзают в лед.

Исследователи проанализировали 13 образцов льда, отобранных на Аляске в период с 2004 по 2012 год. Полученные данные сравнили с результатами анализа 11 тысяч образцов тундровых почв по всему миру. Оказалось, что в вечной мерзлоте содержится в 10 раз больше природной ртути, чем было выброшено в окружающую среду в результате антропогенной деятельности за последние 30 лет.

Большое количество металла, которое высвободится при таянии льда, будет превращено в метилртуть — токсичное соединение, которое накапливается в организме живых существ и вызывает тяжелые расстройства, в том числе поражение центральной нервной системы.