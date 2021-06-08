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08.06.2021 18:40

Представитель главы Карелии публично оскорбил оппозиционера Навального

Новости. Общество
16:29, 09 Июня 2021
фото: © Виталий Голубев

Высокопоставленный республиканский чиновник выступил против инициативы карельских «яблочников» о приведении в порядок улиц и площадей, которые названы в честь Победы в Великой Отечественной войне.

Представитель главы Карелии в Законодательном собрании республики Юрий Шабанов позволил себе публичное оскорбление российского оппозиционера Алексея Навального. Примечательно, что произошло это на заседании депутатского комитета по культуре, образованию, спорту и молодежной политике, где 9 июня обсуждалось предложение фракции «Яблоко» о подготовке федеральной программы по благоустройству улиц и площадей, которые названы в честь Победы в Великой Отечественной войне, или носят имена павших героев.   

«Мы проводим много памятных мероприятий и много говорим совершенно правильных слов о роли нашей страны в борьбе с фашизмом, о памяти в отношении тех героев, которые сложили свои жизни. Но важно это подтвердить еще и достойным состоянием тех улиц и площадей нашей страны, которые носят имя Великой Победы и которые носят имя героев, – заявила на заседании комитета депутат от фракции «Яблока» Эмилия Слабунова. – К сожалению, многие улицы и площади, которые носят имена героев, находятся в таком состоянии, что ощущение, как будто война закончилась буквально несколько месяцев назад».

Однако эта инициатива карельских «яблочников» вызвала эмоциональный взрыв у представителя главы республики в Законодательном собрании Юрия Шабанова. Он выразил удивление самим фактом появления такой инициативы со стороны депутатов Эмилии Слабуновой и Ивана Гусева, которые входят во фракцию «Яблока».

«Просто как-то для себя разберитесь: то вы Навального поддерживаете и говорите, что это – молодец, а это – мое мнение – подонок, который оскорбил ветерана Великой Отечественной войны, и тут вы говорите: давайте мы сделаем», –  заявил Шабанов, заметив при этом, что он ни разу не видел депутата Слабунову на официальных мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, которые проходят в Карелии.

На это Эмилия Слабунова ответила, что, если она не участвует в официальных мероприятиях, которые проводят республиканские власти, это не значит, что она не чтит память павших в Великой Отечественной войне. По словам депутата, 9 мая она была у Вечного Огня, как и многие другие жители Карелии.

После этой словесной перепалки комитет по культуре, образованию, спорту и молодежной политике проголосовал против предложения карельских «яблочников» федеральным властям.  

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Комментарии

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Самуил
2021-06-09 18:05:58
Надо же - и театральный(2 раза), и юнипер95, и урбанист, и врунофф, и кир трижды... Обострение у поциентов, а препаратов для укольчиков - дефицит. То ли ещё будет!
врунофф
2021-06-09 17:54:30
Местечковый начальник штаба берлинского пациента всего одну ночь в спецприемнике переночевал - сразу заткнулся. Все они херои в интернете, а как прижмут - сразу в слезы и извинения. Этот клоун даже голодовку хоел объявить, но узнал, что лёха берлинский жареную курицу втихаря жрет, и передумал :)
Урбанист
2021-06-09 17:45:27
Я с навальнятами в шоке :)
Off
2021-06-09 18:00:55
Урбанист, социопат ..следи за руками . Навальный разоблачал жуликов и воров. Они пытались его отравить ..а потом посадили по фейку. Ты против Навального..значит ты жулик и вор... Или на подсосе. :)
юнипер95
2021-06-09 17:41:23
так он не оскорбил, а правду сказал про это ничтожество. Браво!
Слабунова подала протест в Нато?
кир
2021-06-09 17:34:24
Шабанов просто молодец. Поддерживаю его.)))
Zim
2021-06-09 17:19:12
Что же получается на парады, банкеты денег не жалко, а как привести в порядок памятники героям и улицы названные в их честь, так пошли вон!?
театральный критик
2021-06-09 17:15:34
Что по этому поводу скажет шендолович, который слабунову на зряплатную должность только со второго раза смог протащить ? И главное зачем. Думал, что она ему конкуренцию на выборах в госдуму составит, а его самого кинули соратники. :)
кир
2021-06-09 17:32:38
театральный критик, шенделович не захотел более бабкам делать уколы в задницу и перешёл в политику. Думал халява будет. И тут оказался слабым. Ничего не поделаешь, бывает, переоценил себя.
Koira
2021-06-09 17:26:48
театральный критик, писать без ошибок сначала научись клоун.
Koira
2021-06-09 17:10:31
моська шабанов лает на слона
кир
2021-06-09 17:38:34
Koira, всё ещё тут, а не "в украине"? Сало русское едят, сказал поэт.
zanoza
2021-06-09 17:07:09
Недопустимое поведение публичного лица! Придётся извиняться однако.
Zim
2021-06-09 17:22:04
zanoza, с какой стати извиняться? Разве у нас оскорбление оппозиционеров не приветствуется?
Изя
2021-06-09 17:00:44
Плохой человек , в отставку его :)
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