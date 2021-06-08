Представитель главы Карелии публично оскорбил оппозиционера Навального

Высокопоставленный республиканский чиновник выступил против инициативы карельских «яблочников» о приведении в порядок улиц и площадей, которые названы в честь Победы в Великой Отечественной войне.

Представитель главы Карелии в Законодательном собрании республики Юрий Шабанов позволил себе публичное оскорбление российского оппозиционера Алексея Навального. Примечательно, что произошло это на заседании депутатского комитета по культуре, образованию, спорту и молодежной политике, где 9 июня обсуждалось предложение фракции «Яблоко» о подготовке федеральной программы по благоустройству улиц и площадей, которые названы в честь Победы в Великой Отечественной войне, или носят имена павших героев.

«Мы проводим много памятных мероприятий и много говорим совершенно правильных слов о роли нашей страны в борьбе с фашизмом, о памяти в отношении тех героев, которые сложили свои жизни. Но важно это подтвердить еще и достойным состоянием тех улиц и площадей нашей страны, которые носят имя Великой Победы и которые носят имя героев, – заявила на заседании комитета депутат от фракции «Яблока» Эмилия Слабунова. – К сожалению, многие улицы и площади, которые носят имена героев, находятся в таком состоянии, что ощущение, как будто война закончилась буквально несколько месяцев назад».

Однако эта инициатива карельских «яблочников» вызвала эмоциональный взрыв у представителя главы республики в Законодательном собрании Юрия Шабанова. Он выразил удивление самим фактом появления такой инициативы со стороны депутатов Эмилии Слабуновой и Ивана Гусева, которые входят во фракцию «Яблока».

«Просто как-то для себя разберитесь: то вы Навального поддерживаете и говорите, что это – молодец, а это – мое мнение – подонок, который оскорбил ветерана Великой Отечественной войны, и тут вы говорите: давайте мы сделаем», – заявил Шабанов, заметив при этом, что он ни разу не видел депутата Слабунову на официальных мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, которые проходят в Карелии.

На это Эмилия Слабунова ответила, что, если она не участвует в официальных мероприятиях, которые проводят республиканские власти, это не значит, что она не чтит память павших в Великой Отечественной войне. По словам депутата, 9 мая она была у Вечного Огня, как и многие другие жители Карелии.

После этой словесной перепалки комитет по культуре, образованию, спорту и молодежной политике проголосовал против предложения карельских «яблочников» федеральным властям.