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Новости. Общество
14:41, 29 Марта 2018
фото: http://rk.karelia.ru

Представитель Нацбанка связала низкую инфляцию в Карелии с бедностью жителей

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В Карелии более низкая по сравнению с соседними регионами Северо-Запада инфляция объясняется низкими доходами населения и высоким уровнем безработицы в республике, считает председатель Национального банка республики Елена Кулешова.

По ее словам, инфляция в Карелии за период с февраля 2017 по февраль 2018 года составила 2,4%. Этот показатель подтвердил прежние показатели республики, как региона с наиболее низкой инфляцией в СЗФО, сказала Кулешова.

"Прежде всего, это достаточно низкий уровень доходов граждан. По этому показателю мы явно не в лидерах это совершенно однозначно. И второе, это высокий уровень безработицы в Карелии, которая выше, чем в других регионах Северо-Западного федерального округа", - сказала Елена Кулешова.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

 

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Комментарии

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Мизантроп
2018-03-29 14:51:52
Секрет Полишинеля. Образование тоже наверное в РАНХиГС получила.
Плейшнер
2018-03-29 14:47:14
Нашим Нац.банкиром Кулешовой всё и сказано , что в нашем регионе творится и какая исполнительная власть подобралась. Причин не сказала , но это и так понятно.
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