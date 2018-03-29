Представитель Нацбанка связала низкую инфляцию в Карелии с бедностью жителей

В Карелии более низкая по сравнению с соседними регионами Северо-Запада инфляция объясняется низкими доходами населения и высоким уровнем безработицы в республике, считает председатель Национального банка республики Елена Кулешова.

По ее словам, инфляция в Карелии за период с февраля 2017 по февраль 2018 года составила 2,4%. Этот показатель подтвердил прежние показатели республики, как региона с наиболее низкой инфляцией в СЗФО, сказала Кулешова.

"Прежде всего, это достаточно низкий уровень доходов граждан. По этому показателю мы явно не в лидерах это совершенно однозначно. И второе, это высокий уровень безработицы в Карелии, которая выше, чем в других регионах Северо-Западного федерального округа", - сказала Елена Кулешова.

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