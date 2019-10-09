Представитель потерпевших в деле о гибели детей на Сямозеро надеется на объективные выводы

Петрозаводский городской суд начал допрос свидетелей по делу о гибели детей на Сямозеро в отношении руководителей Роспотребнадзора по Карелии.

В Петрозаводске суд начал пересмотр дела о гибели детей на Сямозеро.

Процесс по пересмотру сямозерского дела ведет судья Петрозаводского суда Марина Носова.

На скамье подсудимых - экс-глава карельского Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и исполняющая обязанности руководителя ведомства Людмила Котович.

Анатолия Коваленко защищает адвокат Михаил Ямчитский, интересы подсудимой на процессе представляет ее супруг Виктор Котович и адвокат по назначению Виталий Флеганов.

Во вторник, 8 октября, в суд были вызваны свидетели по делу о гибели детей на Сямозеро, но пришел лишь один – Виктор Цуканов.

Цуканов работал в лагере "Парк-отель "Сямозеро" разнорабочим, выполнял поручения руководства, связанные с ремонтом сантехники или мелких бытовых устройств.

Более часа свидетель отвечал на вопросы прокурора Ирины Кирилович о том, были ли предписания от проверяющих органов о неготовности лагеря к приему детей и какие это были замечания.

В основном речь шла о москитных сетках и ручках на окнах.

"Я все ручки поставил и сетки восстановил, - сказал Цуканов. – Больше претензий ко мне не было".

Представитель потерпевших – Ильиной и Широких – Валерий Хилькевич поинтересовался у свидетеля, кто обслуживал рафты и следил за их состоянием, но, к сожалению, это не входило в обязанности Цуканова, поэтому диалог с Хилькевичем прервался, не успев начаться.

Остальные свидетели в суд не пришли, поэтому прокурор зачитала с листа их показания, данные ранее.

Как отметил Валерий Хилькевич в диалоге с корреспондентом "Столицы на Онего", они все "надеются на объективные выводы".

По словам представителя потерпевших, если бы Роспотребнадзор не допустил открытия лагеря, то трагедии, возможно бы и не произошло.

Как сообщалось ранее, в июле Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор в отношении Котович и Коваленко.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года, когда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.

На скамье подсудимых оказались директор лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор Вадим Виноградов, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также Анатолий Коваленко и Людмила Котович.

Виновными были признаны трое фигурантов: Решетова, Виноградов и Круподерщиков. Первые двое были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима, Круподерщиков – к 8 месяцам колонии-поселения, однако от наказания он был освобожден за истечением срока давности.

Ильин, Коваленко и Котович были признаны невиновными, за ними суд оставил право на реабилитацию.

Однако прокуратура Карелии, адвокаты и представители потерпевших обжаловали решение суда в вышестоящей инстанции.