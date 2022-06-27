Депутат Заксобрания Карелии проверила, как идёт капитальный ремонт школ Суоярвского района

Зампредседателя комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Законодательного Собрания Карелии Татьяна Тишкова проверила ход ремонтных работ по программе капитального ремонта образовательных учреждений республики в Кайпинской, Суоярвской, Вешкельской и Поросозерской школах.

Средства на реализацию программы выделены по инициативе главы Карелии.

Парламентарий вместе с руководством образовательных учреждений обсудила этапы текущих работ, а также планы на 2023 год.

Так, в Кайпинской школе сейчас проводится полностью капремонт фасада здания, крыши. Работы ведутся, в том числе и в помещениях, где будут проходить подготовку дошкольники. Выделено около 44 млн рублей.

«Это очень важный вопрос, который неоднократно поднимался. Ремонтируются детские сады, а не только помещения для учащихся начальной школы. Отрадно, что работы идут согласно графику, строительные материалы есть в достаточном количестве», — отметила Татьяна Тишкова.

По информации директора Суоярвской средней общеобразовательной школы Алексея Башкирова, в этом году по программе капремонта на сумму более 40 млн рублей заменят окна, обновят фасад и кровлю. В следующем году внутри школы будут проводить отделочные работы. В настоящее время 930 человек обучаются в образовательном учреждении.

Кроме того, в Вешкельской национальной школе, где изучают карельский язык, заменят полностью кровлю, внутренние системы отопления, водоснабжения, канализации. Также ремонтируют электрику, по периметру здания установили новую систему освещения и видеонаблюдения, также обновлена пожарная сигнализация. На эти цели по программе капремонта в 2022 году выделено свыше 24 млн рублей. В 2023 году в школе будут заменены окна и отремонтирован фасад.

«Прекрасно, что в здании полностью поменяют крышу. Это был проблемный вопрос. Сегодня работы на объекте ведутся активно. Кроме того, внутри школы повсеместно теперь будет горячая и холодная вода благодаря новой системе водоснабжения», — прокомментировала Татьяна Тишкова.

По сообщению администрации Поросозерской школы, в основном здании по ул. Комсомольская на сумму более 17 млн рублей д. 9 идут работы по ремонту фасада. В 2023 году предстоят работы по замене системы электроснабжения, канализации, отопления и водоснабжения. Также будет смонтирована новая пожарная сигнализация и система видеонаблюдения. Кроме того, проводится монтаж внутреннего металлического покрытия спортивного ангара школы по адресу ул. Больничная 14а. На это направление выделено свыше 26 млн рублей.

Подрядчики активно ведут работу на объектах в рамках заключенных контрактов. Все работы в рамках капремонта образовательных учреждений планируется завершить в срок, не позднее осени текущего года.