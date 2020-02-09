Представители "Деловой России" в Карелии предлагают менять законодательство в связи с незаконными свалками

Депутат Госдумы Валентина Пивненко встретилась с председателем Карельского регионального отделения "Деловой России" Александром Калько и членом организации Ильей Ванваем.

На встрече "делороссы" передали депутату обращение с предложениями об изменениях в федеральном законодательстве, которые касаются обращения со строительным и промышленным мусором. Предложения были сформулированы по результатам круглого стола, прошедшего в декабре 2019 года в Петрозаводске.

Руководитель карельской "Деловой России" Александр Калько так прокомментировал суть предлагаемых изменений:

– Во-первых, мы предлагаем внести изменения в Кодекс об административных нарушениях, касающиеся введения отдельной статьи о нарушениях в сфере вывоза и утилизации строительных отходов, предусмотрев наложение штрафов для физических лиц – от 150 000 до 300 000 рублей, для юридических лиц – от 1 до 3 миллионов рублей. Потому что сейчас ответственность за организацию незаконных свалок мизерна, достаточно заплатить 1,5 тысячи рублей – и свободен, вози мусор дальше.

Кроме того, мы предлагаем внести изменения в федеральные законы, регулирующие проведение государственных закупок и тендеров на выполнение по заказу государственных и муниципальных органов работ по сносу аварийного жилья. Нельзя допускать к торгам недобросовестных подрядчиков, замеченных ранее в нарушениях обращения с отходами. Например, необходимо разрешить допуск только организаций, владеющих лицензией на перевозку отходов 3 и 4 классов опасности или наличие договора на утилизацию строительного мусора с организацией, имеющей право заниматься подобного рода деятельностью и входящей в территориальную схему обращения с отходами, с последующим предоставлением документов, подтверждающих факт утилизации отходов.

Предложения также предусматривают учреждение института регионального оператора по обращению со строительными отходами. К полномочиям регионального оператора по обращению со строительными отходами следует отнести координацию всех этапов процесса обращения с отходами, а именно: сбор, транспортировку и утилизацию строительного мусора, ликвидацию несанкционированных свалок строительного мусора.

Сейчас очень много различных органов занимается решением проблемы, а в итоге ответственность распыляется. Поэтому "Деловая Россия" предлагает однозначно определить контрольно-надзорные органы, в полномочия которых будет входить выявление и привлечение к административной ответственности лиц, допускающих нарушения законодательства в области обращения со строительными отходами. Чтобы не было дублирования функций и перекладывания друг на друга.

Есть предложение закрепить возможность использования отходов 5 класса опасности для рекультивации нарушенных земель, в том числе государственного лесного фонда, путем включения таковых мест в территориальную схему обращения с отходами с обязательным прохождением государственной экологической экспертизы проекта рекультивации участка. Речь здесь, прежде всего, о грунтах и так называемой "коре".

Ну, и, естественно, мы не могли пройти мимо темы медицинских отходов. Необходимо внести изменения в законодательство, которые обязывают организации, занимающиеся утилизацией медицинских отходов, проходить обязательное лицензирование. А также внести обязательное условие наличия паспорта отхода у предприятия, участвующего в работе по утилизации медицинских отходов.

Валентина Пивненко поддержала предложения "Деловой России", отметив, что после небольшой юридической доработки обязательно займется внесением необходимых поправок на рассмотрение Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.