Представители ОНФ в Карелии советуют властям Пряжи увеличить активность

Представители Общероссийского народного фронта считают, что население и власти Пряжи недостаточно активно участвуют в программе благоустройства территорий.

Общественники контролируют ход реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в республике. В рамках этой работы активисты провели рейд по поселку Пряжа, где второй год подряд местные жители, по мнению общественников, недостаточно активно участвуют в заявочной кампании программы благоустройства.

В частности, представители ОНФ осмотрели несколько дворовых территорий, где реализованы проекты по благоустройству или только готовится соответствующая работа. Так, активисты Общероссийского народного фронта осмотрели дворы на улице Мелентьевой, где были проведены работы по асфальтированию, установке ограждений и скамеек. Здесь же была благоустроена стоянка для автомобилей.

По оценке активистов Народного фронта, пряжинские власти должны активнее вовлекать население в проекты благоустройства поселка.

«Жители Пряжи подали всего по две заявки на благоустройство дворов и по одной – на благоустройство общественных территорий. А, например, в Петрозаводске подано 62 заявки. Мы считаем, что местные власти могли бы больше информировать население о проекте, общественная комиссия должна собираться не раз в год для отбора заявок, а работать круглогодично. Только тогда жители поселка активно включатся в работу, появятся новые проекты», – заявила сопредседатель регионального штаба Народного фронта, координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Карелии Анна Лопаткина.

Эксперты Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Карелии рекомендовали руководству администрации Пряжи расширить состав общественной комиссии, пригласив туда общественников и представителей ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, активисты ОНФ предложили местным властям провести для жителей поселка специальную площадку с мастер-классами. Одно из замечаний общественников в администрации поселка уже учли – информация по программе на сайте муниципалитета стала доступной.