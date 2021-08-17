Представители УФСИН соорудили в Петрозаводске «гармоничный» забор вокруг СИЗО

УФСИН по Карелии сообщило, что новый забор вокруг петрозаводского следственного изолятора гармонично смотрится в городском интерьере.

В следственном изоляторе № 1 Петрозаводска завершился капитальный ремонт основного и маскировочного ограждений, расположенных вдоль улиц Герцена и Красной. Об этом информирует УФСИН.

В ходе ремонта деревянное полотно забора заменили на металлический профилированный лист, а также произвели монтаж энергосберегающего осветительного оборудования по периметру.

«Новое ограждение СИЗО-1 соответствует всем необходимым требованиям руководящих документов, а также более гармонично смотрится в городском интерьере», — заявили в УФСИН.

Ранее сообщалось, что «умное» овощехранилище появилось в колонии Карелии.