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Предварительное голосование «Единой России» стартовало в Карелии

Новости. Политика
21:19, 24 Мая 2021
фото: "Единая Россия"

Предварительное голосование проводится по максимально открытой модели.

Оно проходит с 24 по 30 мая онлайн на сайте pg.er.ru.

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22.05.2021 22:45

Предварительное голосование проводится по максимально открытой модели: участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале «Госуслуги».

- «Единая Россия» - единственная партия в стране, которая проводит всенародное предварительное голосование. Проголосовать сможет любой желающий, зарегистрированный в данном избирательном округе. Победят те кандидаты, которые смогут заручиться поддержкой земляков. По итогам предварительного голосования партия сформирует команду кандидатов на сентябрьские выборы – на основании мнения жителей Карелии, - рассказала председатель регионального оргкомитета Ольга Шмаеник.

Депутат Петрозаводского городского совета Павел Петров добавил, что в ходе предварительного голосования избиратели сами определят, кого они хотят видеть кандидатами от партии.

- В числе участников предварительного голосования немало кандидатов, которые с самого начала пандемии активно работают волонтерами, помогают пожилым людям, семьям с детьми, медицинским и социальным учреждениям. Много представителей образования и здравоохранения, реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса. Голосование будет конкурентным, и жители республики поддержат тех кандидатов, которым доверяют, - отметил Павел Петров.

Напомним, что в Карелии более трети кандидатов предварительного голосования – беспартийные, еще 12% являются сторонниками партии. Из зарегистрированных участников 57% - мужчины, 43% - женщины. Более 20% кандидатов – в возрасте 35 лет и младше.
Итоги предварительного голосования подведут в начале июня. По его результатам «Единая Россия» в Карелии выдвинет кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Госдуму, Заксобрание республики, органы местного самоуправления, в том числе Петрозаводский городской совет.

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