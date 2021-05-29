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Предварительное голосование «Единой России» завершается сегодня

Новости. Политика
12:22, 30 Мая 2021
фото: "Единая Россия"

В Карелии оно проходит в онлайн-формате, зарегистрировавшиеся избиратели могут проголосовать до 20.00.

Сегодня по всей стране завершается предварительное голосование «Единой России». В целом на сайте PG.ER.RU для участия в процедуре зарегистрировались более 7,5 миллиона граждан.

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Как отметил Глава Карелии Артур Парфенчиков, предварительное голосование – это возможность для всех граждан страны, даже тех, кто не состоит в партии, участвовать в отборе кандидатов.

«Считаю важным, что крупнейшая партия в России советуется с гражданами и на основании конкурентной процедуры определяет кандидатов, которых впоследствии выдвинет на выборы. Современный формат онлайн-голосования – удобный и комфортный для избирателей. Уверен, это шаг вперед в развитии политической системы страны», - сказал Артур Парфенчиков.

Как сообщалось ранее, основой системы электронного предварительного голосования является блокчейн, записи из которого нельзя удалить или изменить. Это позволяет обеспечить анонимность и легитимность голосования.

Дополнительную надежность и защищенность процедуре придает верификация избирателей через сайт «Госуслуги». По завершении голосования каждый избиратель с помощью индивидуального ключа шифрования, к которому организаторы не имеют доступа, сможет проверить, корректно ли учтен его голос.

Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того как предварительное голосование завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования.

Окончательно итоги процедуры подведут в начале июня.

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