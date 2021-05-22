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Преимущества финских каркасных домов

Новости. Экономика
10:00, 23 Мая 2021

Деревянные дома в нашей стране пользовались огромным спросом.

Что связано не только с их низкой стоимостью и большим выбором пиломатериалов, но и надёжностью сооружений. Также стоит учесть внешние характеристики и особенную атмосферу, которая здесь всегда присутствует. Как и все строения из дерева, финские обладают многочисленными плюсами — комфорт, сохранение тепла, экологичность и доступность.

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СК «Дачный участок» строит каркасные дома по финской технологии в разных регионах РФ. Такие строения отличаются привлекательным дизайном, удобством планировки, практичностью и функциональностью. Чтобы в этом убедиться, достаточно изучить фото и параметры домов на bruss-doma.ru.

Специалисты выполнят возведение каркасников «под ключ» либо без финишной отделки. Стоимость домокомплекта и предоставляемых услуг будет зависеть от конструктивных нюансов строения.

Достоинства финских домов

Возведение таких строений предполагает применение натуральных материалов. Очень часто для этого выбирается брус, а также прочие стройматериалы. Дома очень хорошо приспособлены для сурового климата. Стоит отметить простоту строительства и отделки, отказ от эксплуатации спецтехники.

Плюсы каркасных строений следующие:

• Экологичность материалов;

• Комфортное проживание;

• Долговечность и надёжность;

• Высокие показатели теплоизоляции и звукоизоляции;

• Строение не предполагает усадки. Заселяться в них можно непосредственно после строительства;

• Экономия на привлечении подъёмной и землеройной техники.

Возведение каркасников финского типа происходит быстро. Если для этого используются готовые панелей, а работой занимаются профессионалы, сроки строительства значительно сокращаются.

В каталоге СК «Дачный участок» можно ознакомиться с различными проектами каркасных коттеджей, соответствующих любому бюджету. Среди них присутствуют варианты для постоянного или сезонного проживания. На сайте можно узнать начальную стоимость строительства, которая может меняться, в зависимости от комплектации строения.

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