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В чем преимущества квартиры с отделкой

Новости. Экономика
18:30, 28 Мая 2020
фото: © СК "Век"
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Специалисты СК "Век" рассказывают о вариантах отделки от застройщика.

Все квартиры от компании "Век" изначально сдаются с подготовкой под чистовую отделку. Клиенты могут выбрать  отделку от застройщика: "Стандарт", "Комфорт" или  по индивидуальному дизайн-проекту. В первую очередь, давайте рассмотрим, что входит в квартиру с подготовкой под чистовую отделку:

- Входная дверь – с улучшенными свойствами звукоизоляции, двумя замками и глазком;

- Окна – из профилей ПВХ с заполнением двухкамерными стеклопакетами с энергосбережением, подоконники из ПВХ;

- Стены – выравниваются  гипсовой штукатуркой  Knauf "МП-75" (тип "улучшенная"), кроме ванной комнаты и санузла;

- Полы – полусухая цементно-песчаная стяжка;

- Перегородки – из газобетонных блоков Aeroс.

- Счетчики – потребления холодной и горячей воды, учета тепловой энергии.

- Электрика – электрическая проводка, розетки, выключатели, счетчик в этажном щите.

- Отопление – стальные радиаторы, с терморегулятором.

- Вентиляция – приточные клапаны инфильтрации воздуха (КИВ). 

Таким образом, ваша квартира полностью готова к чистовой отделке.

Однако сейчас многие клиенты выбирают отделку непосредственно от застройщика. Ведь преимущества такого решения очевидны.

Во-первых, это, конечно, качество выполняемых работ.

Во-вторых, весь комплекс работ выполняет один подрядчик – вам не нужно искать отдельно электрика, маляра, плиточника и тд. Застройщик дает гарантию на свою работу 5 лет,  и вы будете знать, куда обратиться в течение этого времени.

В-третьих,  вам не придется тратить время на ремонт после сдачи квартиры, а это, как минимум, 2-3 месяца. Особенно, это актуально ля тех, кто снимает жилье, пока строится дом – вы существенно сэкономите на аренде.

В-четвертых, можно  включить отделку в ипотеку, и вам не нужно  дополнительно копить на ремонт. И в-пятых – вам не придется ездить по многочисленным магазинам, чтобы выбрать материалы. В отделе продаж представлен большой выбор образцов и их возможные сочетания в интерьере, что также поможет сохранить время на поиск.

Строительная компания "Век" предлагает два варианта отделки "Стандарт" и "Комфорт". В обоих используются только качественные материалы и проверенные производители.

1. Напольное покрытие: комнаты, кухня прихожая – ламинат 32-33 класса производителя Kastamonu. В отделке "Комфорт" в прихожей вместо ламината кладется коллекционная  керамическая плитка.
2. Натяжной матовый потолок в прихожей, санузле, комнатах и кухне.
3. Стены в комнате, прихожей, кухне – виниловые  обои на флизелиновой основе и обои под покраску (на выбор более 10 колеров). В отделке "Комфорт" добавляется широкая линейка коллекционных виниловых обоев на флизелиновой основе с декором от Erisman, EURO DÉCOR и Victoria Stenova.
4. Ванная комната: пол и стены – коллекционная керамическая плитка, В санузле устанавливаются 4 потолочных точечных светильника. Сантехника – ванна со смесителем, душевой гарнитур, унитаз, умывальник со смесителем. В отделке "Комфорт" – инсталляция с унитазом, тумбой и зеркалом.
5. Межкомнатные двери с покрытием Экошпон. В отделке "Комфорт" – межкомнатные двери с водостойким, высококачественным покрытием ПВХ от завода Estet.

В компании  индивидуальный подход к каждому клиенту, всегда учитываются пожелания по выбору материалов. Также возможна отделка по дизайн-проекту клиента.

Ответить на дополнительные вопросы и рассчитать стоимость отделки конкретной квартиры помогут специалисты отдела продаж по телефону 33-00-43

Вся актуальная информация на сайте – vek-kvartira.ru

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