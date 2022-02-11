Премьер-министр Карелии прокатился на лыжах и объявил об отмене скандального проекта застройки «Кургана»

Премьер-министр Карелии Александр Чепик принял участие в массовом празднике «Лыжня России», а после гонки заявил, что власти передумали строить лыжно-биатлонный комплекс, против которого протестовало население.

Такое заявление он сделал во время разговора с министром образования и спорта Карелии Романом Голубевым на территории спортцентра «Курган», где проходил праздник. Видеозапись встречи размещена в официальной группе министерства «Спорт — норма жизни. Карелия» Вконтакте.

Голубев рассказал Чепику о планах строительства и планируемых затратах, после чего премьер-министр сказал, что все отменяется.

«У нас нет 2,5 млрд рублей, поэтому предлагаю поставить точку в этом вопросе. Думаю, что биатлон надо убирать вообще. Выводить его во второй этап — следующие 1,5 млрд. А сейчас делаем в рамках того миллиарда, который есть, лыжные трассы и благоустройство территории», — сказал премьер-министр.

Он также объяснил первоочередную задачу благоустройства.

«Самое главное убрать эти вагончики, в которых дети в холоде переодеваются, где некомфортно, нет ни душа, ни туалета. Построим новое здание на пустыре и посмотрим, какой комплекс получится, а следующий этап — после того, как будет ПСД (проектно-сметная документация — прим. ред), обсудим с гражданами, что нам делать дальше. Поддержат — будем делать, не поддержат — не будем делать», — добавил Чепик.

Планы строительства на «Куране» Кластера зимних видов спорта с лыжно-биатлонным комплексом ранее вызвали массовые протесты жителей города. Противники этой идеи высказывали опасение, что территория спортцентра может оказаться недоступна для прогулок, а реконструкция потребует рубок деревьев.