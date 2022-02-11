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Премьер-министр Карелии прокатился на лыжах и объявил об отмене скандального проекта застройки «Кургана»

Новости. Общество
10:15, 13 Февраля 2022

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Премьер-министр Карелии Александр Чепик принял участие в массовом празднике «Лыжня России», а после гонки заявил, что власти передумали строить лыжно-биатлонный комплекс, против которого протестовало население.

Такое заявление он сделал во время разговора с министром образования и спорта Карелии Романом Голубевым на территории спортцентра «Курган», где проходил праздник. Видеозапись встречи размещена в официальной группе министерства «Спорт — норма жизни. Карелия» Вконтакте.

Голубев рассказал Чепику о планах строительства и планируемых затратах, после чего премьер-министр сказал, что все отменяется.

«У нас нет 2,5 млрд рублей, поэтому предлагаю поставить точку в этом вопросе. Думаю, что биатлон надо убирать вообще. Выводить его во второй этап — следующие 1,5 млрд. А сейчас делаем в рамках того миллиарда, который есть, лыжные трассы и благоустройство территории», — сказал премьер-министр.

Он также объяснил первоочередную задачу благоустройства.

«Самое главное убрать эти вагончики, в которых дети в холоде переодеваются, где некомфортно, нет ни душа, ни туалета. Построим новое здание на пустыре и посмотрим, какой комплекс получится, а следующий этап — после того, как будет ПСД (проектно-сметная документация — прим. ред), обсудим с гражданами, что нам делать дальше. Поддержат — будем делать, не поддержат — не будем делать», — добавил Чепик.

Планы строительства на «Куране» Кластера зимних видов спорта с лыжно-биатлонным комплексом ранее вызвали массовые протесты жителей города.  Противники этой идеи высказывали опасение, что территория спортцентра может оказаться недоступна для прогулок, а реконструкция потребует рубок деревьев.

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Комментарии

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Leopol'd
2022-02-13 12:07:37
Лукавят.
Решили ползучей экспансией пойти. Как с лесом между Древлянкой и Перевалкой было. Начали с небольшого пятачка, а в итоге почти все и уничтожили.
Андрей
2022-02-13 11:59:21
Они там что все принимают? Какие препараты? Из признания стало ясно, что ни ПСД, ни денег на комплекс не было, только мечты. Но теперь есть желание потратить МИЛЛИАРД на лыжные трассы, которые существуют, благоустройство и строительство домика для переодевания. Причем, построим, а потом посмотрим, что получится! Миллиард туда, миллиард сюда. Получится, не получится, кто же его знает. Это так от свежего воздуха и от обилия денег? За Леруа Мерлен есть здание для переодевания наших ориентировщиков, Так вот его строительство обошлось, если я правильно помню, около 300 тыс. рублей. МИЛЛИАРД! А для чего поднимали эту шумиху со строительством кластера? Мысль построить крытый футбольный стадион на Кургане ведь тоже Чепику принадлежит! Затейник! Конечно, где же еще строить? Рядом с лыжней, а стенку использовать для биатлона - мишени развесим! Есть Спартак, рядом место расчистить и стройте крытый стадион. Центр города, транспортная доступность - лучше не придумаешь. Для большого тенниса в Парке культуры места предостаточно. Ситуацию надо изучать.
Offff
2022-02-13 11:36:43
Шо это было !?
Изя
2022-02-13 11:56:56
Offff, испугались барыги , вспомнили судьбу карловцев ))) :)
Аполленарий
2022-02-13 10:47:49
Мутили двое , а в отказ пошёл третий . Мутная история .
Саныч
2022-02-13 10:38:45
Главное-заболтать тему.
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