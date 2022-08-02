Премьер-министр Карелии рассказал, от чего зависит его зарплата

Заработная плата сотрудников органов власти Карелии зависит от достижения конкретных показателей социально-экономического развития республики, заявил премьер-министр региона Александр Чепик.

Эту тему он затронул в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360», подводя итоги социально-экономического развития Карелии за последние 5 лет.

«Мы взяли, посмотрели показатели, как республика должна развиваться. Мы сделали индикативный план развития республики. Все показатели, который для нас были стратегическими, мы разбили на каждый год. Эти показатели спущены до вице-премьеров, до министров, до исполнителей во внутренней структуре министерств. Наша заработная плата — и моя зарплата, и зарплата всех моих коллег — зависит от того, выполняем мы эти показатели или не выполняем», — сказал Чепик.