Премьер-министр Карелии сравнил республику с семьей, у которой есть «папа, мама и дети»

Карелия – это одна большая семья, где каждый старается внести свой вклад в общее дело, считает председатель правительства региона Александр Чепик.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360», рассуждая о республиканском бюджете, который он сравнил с семейным бюджетом.

«Вся наша республика — это одна большая семья. У нас есть папа, мама, дети, и мы все живем как одна большая семья. Каждый отвечает за свое, каждый работает и занимается своим делом. Наша общая задача и ответственность, чтобы наша семья жила счастливо», — сказал Чепик.