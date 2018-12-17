Премьер министр правительства Карелии рассказал о развитии лыжной базы в Кондопоге

Администрация Кондопожского района Карелии приняла в муниципальную собственность лыжную базу Детской спортивной школы олимпийского резерва имени Щелгачева, которая ранее принадлежала ОАО "Кондопога".

Как сообщили в пресс-службе правительства Карелии, муниципалитет стал собственником базы 12 декабря.

Перспективы развития этого спортивного объекта обсуждались в ходе личного приема граждан, который провел в Кондопоге премьер-министр Александр Чепик.

По словам премьер-министра, планируется использовать лыжную базу для нужд федерального училища олимпийского резерва, которое начнёт работать начале 2019 года.

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