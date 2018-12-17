09:35, 17 Декабря 2018
Премьер министр правительства Карелии рассказал о развитии лыжной базы в Кондопоге
Новости по теме
Загрузка...
Администрация Кондопожского района Карелии приняла в муниципальную собственность лыжную базу Детской спортивной школы олимпийского резерва имени Щелгачева, которая ранее принадлежала ОАО "Кондопога".
Как сообщили в пресс-службе правительства Карелии, муниципалитет стал собственником базы 12 декабря.
Перспективы развития этого спортивного объекта обсуждались в ходе личного приема граждан, который провел в Кондопоге премьер-министр Александр Чепик.
По словам премьер-министра, планируется использовать лыжную базу для нужд федерального училища олимпийского резерва, которое начнёт работать начале 2019 года.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
13.12.2018, 17:19
12.12.2018, 11:59
16.12.2018, 11:37
14.12.2018, 14:37
15.12.2018, 10:46
Аналитика
14.12.2018 14:37
Тема недели
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев резко раскритиковал власти Карелии, которые довели реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию республики практически до грани срыва.
13.12.2018 11:41
12.12.2018 11:35
12.12.2018 10:49
12.12.2018 09:14
Чтиво
14.12.2018 12:32
Личное мнение
Карельские депутаты решили переименовать историческое название острова в Ладожском озере.
14.12.2018 09:46
12.12.2018 13:43
07.12.2018 15:50
Медиа
14.12.2018 12:02
Комментарии