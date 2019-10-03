Премьера спектакля "Любовь и голуби" в Петрозаводске переносится

Запланированная на 5 октября в Национальном театре Карелии премьера спектакля "Любовь и голуби" не состоится.

Из-за болезни ведущего актера она переносится на 3 ноября.

5 октября на большой сцене состоится спектакль "А зори здесь тихие..." Билеты, приобретенные на премьеру, действительны на него.

Подробнее читайте в материале издания "АиФ Карелия".