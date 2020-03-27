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Препарат для лечения коронавируса представлен в России

Новости. Общество
16:34, 28 Марта 2020
фото: © freepik
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Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.

Научно-производственный центр "Фармзащита" разработал схему лечения с учетом китайского и французского опыта, передает РИА Новости.

"Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом. Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких", — сказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

Скворцова подчеркнула, что это обеспечит эффективное лечение пациентов с COVID-19 различной степени тяжести.

Кроме того, на основе мефлохина ведется разработка эффективной и безопасной схемы профилактики коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Петербурге умер пациент с коронавирусом.

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