Прервав застолье, житель Карелии решил похитить телевизор приятеля прямо у него на глазах

Сотрудники уголовного розыска Олонецкого района установили подозреваемого в покушении на грабёж, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района обратился 54-летний местный житель. Он сообщил, что у него чуть было ни похитили телевизор.

Пострадавший пояснил, что в один из зимних вечеров позвал к себе в гости своего знакомого. Мужчины отдыхали, распивали спиртное. Как неожиданно приглашённый схватил бытовую технику и направился к выходу, сказав приятелю, что собирается продать добытый телевизор. Однако хозяин дома не растерялся: остановил друга, отобрал у него телевизор, а затем сообщил о случившемся в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 33-летнего неоднократно судимого за воровство местного жителя. Свою вину он признал, в содеянном раскаялся.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.